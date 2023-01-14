مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادثين مروريين باليابان وروسيا

شهدت اليابان وروسيا، خلال الساعات القليلة الماضية، حادثين مروريين أسفرا عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

واقتحمت سيارة فى محافظة أوكاياما الواقعة جنوب جزيرة «هونشو» اليابانية، مطعما، مما أسفر عن مقتل السائق وإصابة 3 آخرين بينهم طفل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن سائق السيارة يبلغ من العمر 22 عامًا، موضحة أن حوالي 10 أشخاص وموظفين تواجدوا في المطعم وقت وقوع الحادث، فيما تحقق الشرطة اليابانية، في سبب الحادث.

مصرع 4 أشخاص في تصادم قطار بسيارة

وفي روسيا، لقي شخصان بالغان وطفلان مصرعهم جراء اصطدام قطار، بسيارة كانت تقلهم عند معبر للسكك الحديدية في قرية «خوشينجا» بمنطقة خيلوكسكي في ترانسبايكاليا أقصى الشرق الروسي.