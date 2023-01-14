حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالبحيرة

قررت جهات التحقيق في نيابة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حبس عنصر إجرامي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

حبس عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمخدرات

وضُبط المتهم وبحوزته 27 طربة مخدر الحشيش، وزنت 3 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وذلك بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطه.

27 طربة حشيش

وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته 27 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بغرض الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة بيع المواد المخدرة والهواتف للاتصالات بعملائة.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.