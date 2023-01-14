ما هو مفرد كلمة الحنايا التي يبحث عنها طلاب أولى ثانوي؟.. أستاذ لغة عربية يُجيب

أجاب الدكتور نورالدين عابدين، أستاذ اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، عن التساؤل الخاص حول «ما هو مفرد كلمة الحنايا التي يبحث عنها طلاب أولى ثانوي؟»، موضحاً أنَّ الهدف من هذه الكلمات هو قياس الحصيلة اللغوية لدى الطالب، ومعرفة مدى اهتمام الطلاب بالبحث في معاجم اللغة العربية.

تفاصيل مفرد الحنايا

وأضاف أستاذ اللغة العربية لـ«الوطن»، أنَّ مفرد كلمة الحنايا هو حنية، والتي تُقاس على كلمة الثنايا التي تعني المنعطفات الداخلية ومفردها ثنية، موضحاً أنَّ الإشكالية تمكن في أن الاستخدام الشائع لهذه الكلمات هو الجموع وليس المفرد، لذلك مفردها يأتي غريباً على ذهن الطالب، لكنها موجودة في معاجم اللغة العربية.

وأكد أستاذ اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، أنَّ هذه الكلمات يتمّ جمعها طبقاً للقياس مثل كلمة شظية التي تُجمع بشظايا، موضحاً أنَّ الهدف من هذه الكلمات هو البحث دائماً في معاجم اللغة العربية للاستفادة من ثرائها.

وفي سياق منفصل، شكلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، غرفة عمليات للتدخل السريع وتذليل أى عقبات تواجه امتحانات الصف الأول الثانوي، التي بدأت اليوم بمادة اللغة العربية والفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 بالقاهرة

- يعقد يوم السبت 14 يناير امتحان اللغة العربية والفلسفة والمنطق.

- يعقد يوم الإثنين 16 يناير امتحان اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا.

- يعقد يوم الأربعاء 18 يناير امتحان اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء.

- يعقد يوم السبت 21 يناير امتحان الفيزياء والتاريخ.

- يعقد يوم الإثنين 23 يناير امتحان الرياضيات والأحياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2023 بالقاهرة

- يعقد يوم الأحد 15 يناير امتحان اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

- يعقد يوم الثلاثاء 17 يناير امتحان اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء.

- يعقد يوم الأحد 22 يناير امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع.

- يعقد يوم الأربعاء 25 يناير امتحان التاريخ والأحياء.