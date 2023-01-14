تعرف على معنى كلمة العطب.. يبحث عنها طلاب أولى ثانوي

كشف الدكتور نورالدين عابدين، أستاذ اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، عن معنى كلمة العطب التي يبحث عنها طلاب أولى ثانوي، بالتزامن مع عقد امتحان اللغة العربية بمدارس الثانوية في محافظة القاهرة لطلاب أولى وثانية، وعقده لطلاب ثانية ثانوي اليوم بمدارس الجيزة.

وأضاف الدكتور نورالدين عابدين لـ«الوطن»، أن معنى كلمة العطب هو الشيء الفاسد أو التالف، موضحًا أنها تستخدم دائمًا لتدل على الفاكهة غير الصالحة للأكل: «الفاكهة عطبت» أي فسدت.

تفاصيل معنى كلمة العطب

وأوضح أستاذ اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، أن معنى كلمة العطب ليست غريبة أو صعبة لأنها موجودة في كل معاجم اللغة العربية، مؤكدًا على الطلاب بضرورة الاهتمام بالبحث في معاجم اللغة العربية لزيادة حصيلتهم اللغوية.

من جانبه، قال عبدالحميد العسكري، مدرس لغة عربية، إن العطب في الغالب تعني تعطيل الشيء، موضحًا أنها تستخدم في العامية: «عطب الشىء أي أوقفه وعطله».

وأضاف عبدالحميد السكري لـ«الوطن»، أن معنى الكلمات يتوقف على حسب سياق الجملة التي ذُكرت فيها، مشددًا على الطلاب بضرورة فهم الجمل قبل البدء في الحل.

تعليمات مهمة للإدارات التعليمية

يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي، بدأت اليوم في عدد من المديريات التعليمية، وسط استعدادات مكثفة وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن الوزارة أتاحت لطلاب الصف الأول الثانوي الرغبة في تغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية بحيث يتسلم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التي يرغب في أدائها بعد أخذ إقرار كتابي من الطالب بذلك.

وأكد أيمن موسى، في تعليمات مُعممة للإدارات التعليمية، أنه في حالة رغبة طالب الصف الثاني الثانوي تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية (أو العكس) يتم تسليم الطالب امتحان ورقى لمواد الشعبة التي يرغب في أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابي منه بذلك، وذلك على أن يتم تعديل بيانات الطالب من خلال الإستمارة الإلكترونية الخاصة به بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.