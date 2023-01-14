3 طرق سهلة لإنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي.. اكتب الكلام يظهرلك مرسوم

توغلت استخدامات الذكاء الاصطناعي، في كل شيء بالحياة، ولم يترك مجالا إلا وضع فيه بصمة مميزة، منها تصميم صور أشخاص خيالية، بل امتد التطور إلى القصص المكتوبة، التي يجرى تحويلها لصور ولوحات فنية.

ولمن لا يعلم كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإنشاء صور ولوحات فنية، يوجد 3 أدوات يمكن استخدامها لهذا الغرض.

Night cafe

Night cafe من أشهر الأدوات في تحويل النصوص إلى لوحات فنية، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وهي سهلة الاستخدام وتتميز بالكثير من الخوارزميات والخيارات، ويمكن للأشخاص التعامل معها ببساطة، والحصول على لوحات فنية بعد كتابة نص معين،.

وبمجرد الانتقال إلى الموقع تجد واجهة سهلة الاستخدام، تشبه محرك البحث، ويمكنك أن تكتب فيها كلمات وعبارات بأي لغة تريد، ومنها العربية، وتعبر عن القصة التي تريد إنشائها كلوحة فنية، ثم الضغط على كلمة Create، وانتظر ثوانٍ، وستظهر لوحة فنية، بحسب النص المكتوب.

يتيح موقع Night cafe، إنشاء 10 لوحات مجانية ومشاركتها، وتنظيم لوحاتك في مجموعات، وإنشاء مقاطع فيديو، وحفظ الصور في حاسوبك، وفيما بعد الـ10 لوحات، يكون دخول الموقع بمقابل اشتراك أو تسجيل دخول وإنشاء حساب على الموقع بالبريد الإلكتروني.

Dall-E 2

Dall-E 2 من أهم الأدوات التي تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى أعمال فنية، وتسمح بإنشاء صور واقعية خلال دقائق، ويمكن استغلالها في التسويق فمن خلالها يمكنك استخدام الرسوم التوضيحية، وتصميم المنتجات، وإنشاء أفكار جديدة للأعمال المختلفة، وهي أداه سهلة الاستخدام، وتحتوي على فرشة تصميم، خاصة لإضافة التفاصيل إنشاء صور معقدة.

Deep Dream Generator

Deep Dream Generator، من أكثر الأدوات شعبية في تحويل الكلمات والقصص، إلى صور بالذكاء الاصطناعي، وتختلف عن الأدوات السابقة في أنها تتطلب تحميل صورة فقط، لإنشاء صورة جديدة، تستند إلى الصورة التي جرى تحميلها مسبقا، وتوفر أنماطًا مختلفة، لإنشاء الصور، لتظهر في أماكن وفترات زمنية مختلفة، إلى جانب الحيوانات والمناظر الطبيعية، لإنشاء صورة واقعية بناءاً عليها.