تعرف على مفرد كلمة «شتى» ومعناها.. يبحث عنها طلاب الثانوية

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالتعليم العام والأزهري تثير بعض الكلمات في اللغة العربية الجدل حول معناها و إفرادها، أو جمعها، لتطرح إشكالات في التعامل اللغوي السليم معها جمعا أو تثنية أو إفرادا، منها مفرد ومعنى كلمة شتى، التي بحث عنها الطلاب، فهناك كلمات عديدة يصعب إفرادها في اللغة العربية، كما أن هناك مفردات لغوية يصعب جمعها ومن أشهر الأمثلة لهذه الكلمات «حليب، سكر، إنسان، وحي، أخطبوط، نعناع، امرأة، وشاي»، منها ما ورد في امتحانات الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية، والتي أحدثت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما جعلها تتصدر محركات البحث.

مفرد ومعنى كلمة شتى

ووفقًا لما جاء معجم المعاني الجامع، فإن كلمة شتى جمع شَتِيت، والشَّتِيتُ هو الشيء المتفرِّقُ، فأشياءُ شَتَّى يقصد بها «من غير جنس واحد».

وكشف الدكتور جودة مبروك، عميد كلية الآداب جامعة بني سويف السابق، أنَّ بعض الكلمات التي قد ترد على ألسنة بعض الناس تكون من الغريب اللغوي الذي يبعد عن الأذهان وعن استعمال الناس، ونحن نفضل في اللغة العربية الابتعاد عن مثل هذه الكلمات، ويجب أن يكون الحديث في ما يسمى بالكلمات القياسية أو الجمع القياسي الذي يسير على قاعدة واحدة.

جمع كلمة حليب

وأضاف «جودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَه بالنظر في بعض الكلمات المفردة مثل كلمة حليب سنرى أن هذه الكلمة اسم جنس، واسم الجنس هو الذي يطلق على الكثير والقليل ولذا جاءت بعض المعاجم العربية، تخلو من هذا الجمع، فجاءت بالمفرد ولم تأت بالجمع، وهي معاجم مهمة في العربية، ولكن بعض المعاجم جاءت بجمع هذه الكلمة فقالوا جمع كلمة حليب حلبان وأحلبة، وإن كان استخدامها قليلا للغاية، ويكاد لا يستخدم، لذا يفضل الابتعاد عن مثل هذه الكلمات التي جمعها لا يفيد وجهلها لا يضر.