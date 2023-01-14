إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بمركز مطاي بالمنيا

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «5376 ن ا س»، ملاكي، بالطريق الدائري أمام مركز مطاي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص، تبين إصابة كلا من منار ناجي 22 عاما، طالبة، محمد حسن 35 عاما، موظف، ابنه آدم 9 سنوات، تلميذ، وجميعهم يقيمون بمركز مغاغة، وتم نقلهم لمستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات ببين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الدائري، وتم التحفظ على السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.