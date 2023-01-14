تأجيل محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية إلى جلسة 20 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة الإخوانيين محمود حسين، ومدحت الحداد، و18 متهمًا آخرين، بينهم 7 محبوسين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال إلى الخارج، لجلية 20 فبراير المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، وحسبما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7449 لسنة 2022، فإن المتهمين خلال الفترة من عام 2015 حتى مارس 2021، انضموا لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وتولي قيادتها، مع العلم بأغراض الجماعة التخريبية.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية كان غرضها تهريب الأموال إلى الخارج، وحيازتهم كمية من الأوراق المطبوعة التي تحرض على الدولة والأعمال التخريبية.