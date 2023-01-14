هبة عبدالعزيز تصدر «الإعلام البديل» بمعرض الكتاب 2023

أصدرت الدكتورة هبة عبدالعزيز، أحدث كتبها بعنوان «الإعلام البديل.. بين المصداقية والتضليل» عن مركز آتون للدراسات، ومن المقرر طرحه في معرض الكتاب في الفترة من 25 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل.

في كلمتها على ظهر الغلاف، قالت هبة عبدالعزي «عندما بدأت في تسجيل رسالتي للدكتوراه في الإعلام في جامعة عين شمس منذ ما يقرب من عشر سنوات بهدف بحث مدى فاعلية الإعلام البديل، في تنمية غرس قيم المواطنة لدى الشباب، فوجئت بتحفظ عدد كبير من لأساتذة على الموضع، ذلك لعدم وجود مراجع كافية باللغة العربية عن الإعلام البديل الذي كان مصطلحا جديدا، حينئذ لم يسبق تناوله في رسائل أكاديمية بالجامعات المصرية».

ولكن لغتي الانجليزية الممتازة بحكم الدراسة بحكم تواجدي في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة، ساعدتني على متابعة كل ما نشر عالميا والاستفادة به، لتكون الدراسة الأولى من نوعها في هذا المجال.

ومع الطفرة الكبيرة التي شهدتها شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، وتأثيرها الرهيب على الرأي العام، جاءت فكرة هذا الكتاب لاستكمال الدراس التي بدأتها برسالة الدكتوراه لتشمل أحدث التطورات في هذا المجال التطبيقات الجديدة، لشبكات التواصل الاجتماعي مع التركيز على الإشكالية الأساسية التي تواجه هذه الشبكات، وهي مدى تمتعها بالمصداقية، الأمر الذي عالجناه من خلال دراسة عملية للدور الذي لعبته في أهم أزمتين شهدهمها العالم، خلال السنوات الأخيرة، هما أزمة كورونا والأزمة الرسية الأوكرانية.

هبة عبدالعزيز كاتبة صحفية نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، صاحبة مقال أسبوعي في أهرام الجمعة، بعنوان «كلمات»، حاصلة على درجة الدكتوراه في الإعلام، ومحاضرة في عدد من الجامعات وعضو اتحاد كتاب مصر.