عاجل.. رئيس الوزراء: مصر لا تنسى شهدائها ومن ضحوا لأجلها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه حرص على تفقد المحكمة الابتدائية لشمال سيناء، والتي كانت مبنى قائم، ويتمّ إعادة تجهيزه لتشغيله في الأيام القليلة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي خلال جولته بمحافظة شمال سيناء، أنَّ ناس كثيرة جداً لا تعلم أن كل الأسر والعائلات المصرية دفعت ثمن كبير لعودة الأمن والاستقرار بشمال سيناء، وضحت بأبنائها وذلك لكل مستويات المجتمع.

وقال رئيس الوزراء، إنَّ الشقيق الأصغر لوزير العدل كان قاضي في المحكمة واستشهد في 2015 من أحد الهجمات الإرهابية، وتمّ إطلاق اسمه على إحدى القاعات، ومصر لا تنسى أبنائها الشهداء ممن ضحوا بحياتهم لأجل الوطن.

وأوضح مدبولي، أنَّه تم إطلاق أسماء الشهداء على الميادين والمنشآت لأننا نعلم جميعًا «غلاوة الدم»، وما بذلوه لأجل الوطن.