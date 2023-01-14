المؤبد والمشدد لمتهمين بالتعدي على سيدة وشاب وسرقتهما بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 عاما لآخرين لاتهامهم بالتعدي على سيدة وشاب بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، ومصطفى منصور غريب، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

أمر أحالة المتهمين

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4796 لسنة 2022 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 716 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أنهم في غضون شهر ديسمبر من عام 2021 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث قام كل من: أحمد سعيد محمد عامل، ومقيم شارع محمد الأمير ميدان المسلة المطرية، ومحمد علي عبد الفتاح الشعراوي، عامل ومقيم شارع المدرسة القديمة بيجام، ومحمد سيد يحى اسماعيل 26 سنة، جزار ومقيم شارع الدجوي المطراوي المطرية، وصابر عبد الحميد عبد الله محمد 38 سنة، عامل ومقيم فى شارع الجزيرة من شارع الفاروق عمر.

تفاصيل واقعة التعدي على سيدة

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أوقعوا المجني عليها «ص ر.ع» بغير رضاءها، وكان ذلك تحت تهديد أدوات «مطواه، كتر» موضوع الاتهام الأخير، بأن دلفوا إلى مسكنها وأشهروا الأدوات في وجهها، مهددين إياها بالإيذاء، مشهرًا سلاحه الأبيض مهددها، وصور المتهم الثاني تلك الواقعة، مستخدمًا هاتف جوال حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أيضا هتكوا عرض المجني عليه «تامر. أ. ع»، بالقوة والتهديد، مستخدمين أدوات السابق ذكرها بالوصف السابق، بأن حسر المتهم الثالث ملابسه عنه وجعله عاريا تمامًا من ملابسه، وقام المتهم الثاني بتصويره عاريًا مستخدمًا هاتفه الجوال على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سرقوا المنقولات المبينة قدرًا ووصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، كرهًا عنه بأن أشهر المتهمين الثاني والرابع بوجه أدوات المار ذكرها بالوصف الأول مهددين، إياها بالإيذاء ما بث الرعب في نفسه، وشل مقاومته، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الأستيلاء على المنقولات حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة، للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وهددوا المجني عليهما «تامر. أ.ع»، و«صابرين. ر.ع» بإفشاء أمورا تحصلوا عليها عن طريق التقاط مقطع مرئي لمواقعه المجنى عليها، عرض المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.