«نسرين» توثق زيارتها لحديقة الحيوان قبل تطويرها.. مصر بعين حلوة

بابتسامة كست ملامح وجهها، وفرحة بتجولها وسط الخضرة الجميلة، استخدمت عدستها في تصوير كل مكان، تطأ قدمها بداخله، داخل أسوار حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، كذكرى منها، قبل غلقها للبدء في أعمال التطوير، تحت عنوان «في وداع حديقة الحيوان».

قبل البدء في أعمال تطوير حديقة الحيوان، أرادت نسرين خالد، أن توثق الأماكن بداخلها قبل تجديدها، لذلك اختارت يوما وقررت الذهاب، وصادف هذا اليوم هو يوم الزيارات الخاصة، وعند ذهابها فوجئت بعدم وجود أحد بداخلها مما مكنها من إيجاد التصوير والإبداع في إظهار الحديقة بهذا الشكل الرائع.

ذكرى من حديقة الحيوان قبل التطوير

«الجنينة كانت فاضية وجميلة وممتعة جداً وهي فاضية وعرفت أصور براحتي من زوايا حلوة» حسب ما روته «نسرين»، مشيرة إلى أن الحدائق والجناين في مصر هي متنفس لكل الطبقات، كما أنه يوجد منها الكثير في مصر ذات معرفة عالية لدى الجميع، «لازم نروحها ونتمشى فيها وننبسط ونوثقها بالصور».

«أنا بحب البلد دي ومتحيزة ليها جداً وبشوفها حلوة وفيها أماكن حلوة بتحسسك بنوستالجيا وتستحق تتشاف» هكذا عبرت «نسرين»، موضحة أن فكرة تطوير الحديقة جيدة للغاية، خاصة أنها تحتاج إلى الاهتمام والرقابة، متمنية أن الجميع يذهب إليها ويقوم بتوثيق لحظاتهم بها قبل التطوير، كما أنها تتمنى أن تلتمس الطابع الأثري في ذلك التطوير.

الإعجاب بصور حديقة الحيوان قبل التطوير

وعبر صفحتها الخاصة، شاركت الجميع بالصور التي قامت بالتقاطها، مما نالت على إعجاب متابعيها، قائلة «في وداع حديق الحيوان.. تعالوا افسحكوا في جنينة الحيوانات اللي روحناها عشان نودعها قبل الإغلاق للتطوير والتجديد وكمان عشان نوثقها ونصورها صور جميلة بعين متحيزة، ونساعد في نشر الصورة الحلوة لمصر في مواجهة أي قبح أو تشوية.. اتفرجوا واتبسطوا وشوفوا مصر بعين حلوة ومتفاءلة، وانشروا الصور ووثقوا الأماكن وحافظوا على الذاكرة الشعبية».