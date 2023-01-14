«الوزراء» لقناة الحياة: الدولة لن تتخلى عن المواطن في الظروف الاقتصادية الحالية

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تكلفة دعم الخبز والسولار قد ارتفعت بشكل كبير، حيث إنه بالنسبة للخبز فقد كانت 38 مليار جنيه سنويا، وأصبحت حاليا 93 مليار جنيه على الموازنة العالمية، وذلك بسبب زيادة سعر القمح عالميا، بخلاف سعر صرف الدولار، مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.

سعد: الدولة تسعى للتخفيف عن المواطنين

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة تدعم قطاع السولار بـ4 جنيهات على كل لتر، وبالنسبة لأنبوبة البوتاجاز فتكلف الدولة ما يزيد عن 300 جنيه وتباع بـ85 جنيها، «كل تلك أوجه الدعم التي تواجه الدولة رئيس الوزراء ذكر المواطنين بما تتحمله الدولة حتى يؤكد أن الحكومة لن تتخلى عن المواطن خلال تلك الفترة وتحاول التخفيف عنه».

سعد: لن يزيد سعر رغيف الخبز أو الكهرباء

واستطرد: «تصريحاته لا تحمل تلميحا من أي شيء، وهناك ما يتردد على وسائل التواصل بأن رئيس الوزراء بيلمح أن رغيف الخبز هيتحرك سعره أو الكهرباء هتزيد، فلن يزيد سعر رغيف الخبز، وبالنسبة للكهرباء فلن تزيد إلا بالزيادة الطبيعية المقرره في 1 يوليو 2023».

وأوضح أن تحريك سعر الكهرباء سيبدأ من 1 يوليو بشكل تدريجي، ولن يكون هناك أي تحريك فيما يخص الكهرباء حاليا، ولا يوجد تحريك لسعر رغيف الخبز مطلقا، حتى نقطع الطريق على الشائعات.