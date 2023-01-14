هندي يحقق رغبة زوجته الراحلة بتمثال يشبهها.. بلغت تكلفته 3 آلاف دولار

حقق هندي رغبة زوجته الراحلة الأخيرة بعد وفاتها إثر الإصابة بفيروس كورونا بعمل تمثال بحجمها الطبيعي، كي تظل إلى جانبه مدى الحياة.

وحقق تاباس سانديليا، رغبة زوجته الراحلة بالبحث عن فنان قادر على بناء تمثال لها بالحجم الطبيعي،ونجح سانديليا في تحقيق مبتغاه بالعثور على فنان صنع تمثال زوجته الراحلة من السليكون مقابل 3 آلاف دولار وفقا لشبكة العربية.

وقال سانديليا، إن الفنان الذي عمل على التمثال استغرق 6 أشهر، أسفرت في النهاية عن تمثال بتعابير وجه مماثلة بتلك الخاصة بزوجته المتوفاة وذلك في حديث لصحيفة «تايمز أوف إنديا».

ويرتدي التمثال الذي يبلغ وزنه 30 كيلوجراما، ثوبا كانت أندراني تحب لبسه في حياتها.