إحالة أوراق ربة منزل وحلاق للمفتي لاتهامهما بقتل زوجها طمعا في أمواله

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، إحالة ربة منزل وحلاق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل زوج الأولى، لخلافات بينهما في بولاق الدكرور، وحددت جلسة 18 مارس للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد وعمرو محمد محمد سلامة، ورئيس النيابة محمد رفعت طلبة.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 18307 لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 2255 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمان «نادية. م، 50 عاما، ربة منزل»، «محمد. ح، 43 سنة، حلاق»، في 9 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بقتل المجني عليه «محمود. س» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقد العزم على إزهاق روحه بسبب خلافات بينهما، وطمعا في أموال الضحية فأعدا مخططا إجراميا محكما وجهزا أدواتهما «مطرقة حديدية، شطة»، وما أن ظفرا به حتي القي الثاني بوجهه مادة حارقة فأعدمت مقاومته.

وأضافت أوراق القضية، أن المجني عليه حينما سقط أرضا تكالب عليه المتهم الثاني وسدد له ضربات قاسية استقرت جميعها بعموم رأسه والأولى على مسرح الواقعة ترصد حركة جيرانها حتي إزهاق روحه، قاصدان من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمان أحرزا أدوات «مطرقة حديدية، شطة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.