حسين زكي لـ إيمان الحصري: أتمنى تأهل منتخب اليد للمربع الذهبي ببطولة العالم

هنأ حسين زكي لاعب منتخب مصر لكرة اليد الأسبق، الفريق بالفوز على نظيره الكرواتي ضمن منافسات بطولة العالم، مؤكدًا: «هذه المباراة مهمة جدا لأنها ستحدد بشكل كبير الفريق الذي سيتصدر المجموعة، حظوظ منتخبنا الوطني كبيرة لأن المجموعة التي سنقابل فيها منافسنا بالدور المقبل ستشهد التنافس مع تونس أو الدنمارك أو بلجيكا».

أداء مشرف ونتائج رائعة

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC: «أداء اللاعبين بالأمس وشكل الفريق مع المدير الفني باروندو كان رائعا للغاية، ونطمح أن يكون منتخبنا من بين أفضل 4 فرق في العالم».

نجاح منقطع النظير منذ 2018

وتابع: «المنتخب الوطني يلعب بالطريقة الإسبانية، عشت ولعبت هناك وتعلمت هذه الطريقة من مدربين إسبان أكفاء، وأرى أنها الأنسب بالنسبة لكرة اليد حتى اللاعبين يقدمون معها أفضل النتائج منذ بداية التطبيق في عام 2018».

وأشار إلى أن معظم فرق الدوري والمدربين المصريين يسعون إلى تعلم هذه الطريقة حتى تكون مفيدة لمنتخب مصر، لافتًا إلى أن منتخبنا الوطني يضم 7 أو 8 محترفين بين صفوفه، متوقعا أن يزداد هذا العدد بسبب المستوى الكبير الذي يقدمه اللاعبون.