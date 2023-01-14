«الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادتي الـ22.5% والـ25%.. والحصيلة 250 مليارا

يواصل بنكا الأهلى المصرى ومصر طرح شهادتى الـ22.5% والـ25% باسم «البلاتينية» فى الأول، و«طلعت حرب» فى الثانى، وسط إقبال هائل من المواطنين، محققين بذلك حصيلة تجاوزت 250 مليار جنيه فى غضون 10 أيام من الطرح.

وقال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد 25% و22.5% بلغت 89 مليار جنيه فى بنك مصر، منذ طرحها وحتى الآن، فى حين أكد البنك الأهلى المصرى أن الحصيلة بلغت 170 مليار جنيه فى البنك الأهلى المصرى.

وحسب البنكين، فإن الشهادة الادخارية الجديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يُصرف فى نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5% يُصرف شهرياً، بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من الشهادة الجديدة، الأشخاص الطبيعيين، سواء البالغين أو القصر، المصريين والأجانب.

وتُحتسب الفائدة من اليوم التالى لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمتها قبل مضى 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالى ليوم الشراء، كما تُسترد الشهادة فى نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقاً للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

يمكن إصدار الشهادتين عبر الكثير من الوسائل، من بينها الموبايل البنكى وماكينات الصراف الآلى ATM، بالإضافة إلى الفروع التابعة للبنكين فى مختلف محافظات الجمهورية.

كان خبراء اقتصاديون ومصرفيون أشادوا بخطوة الطرح من جانب أكبر بنكين فى مصر، وذلك فى مسعى للسيطرة على معدلات التضخم وجذب شرائح جديدة للقطاع المصرفى بتوسيع قاعدة المتعاملين ودعم استراتيجية الشمول المالى، بالإضافة إلى تحفيز المواطنين على التنازل عن النقد الأجنبى والحصول على عائدٍ مجزٍ وآمن ومضمون.