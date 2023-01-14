مصرع مزارع غرقا في مجرى مائي بكفر الشيخ

لقي مزارع مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، مصرعه غرقا إثر اختلال توازنه، وسقوطه في مجرى مائي متاخم لأرضه الزراعية.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول «ف.ي.ز»، 38 سنة، مزارع، ويقيم قرية صندلا، التابعة لمركز كفر الشيخ، متوفى، نتيجة تعرضه للغرق.

وكشفت التحريات الأولية، أنه خلال قيام المتوفى بالعمل بأرضه الزراعية والكائنة بذات القرية محل سكنه، اختل توازنه، وسقط بمجرى مائي متاخم للأرض المشار إليها، ما أدى إلى وفاته غرقاً.

الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أفاد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 298 لسنة 2023 إداري مركز كفر الشيخ.