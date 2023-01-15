مصرع وإصابة صيادين في انهيار كتلة حجرية بأسوان

لقي صياد مصرعه بينما أصيب صياد آخر، جراء حادث انهيار كتلة حجرية على عدة صيادين بمنطقة توشكى جنوب شرق محافظة أسوان، وتم نقل المصاب إلى مستشفى ابو سمبل المركزي بينما نقل الجثمان إلى المشرحة العمومي وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار الحادث

تلقت مديرية أمن أسوان بلاغاً يفيد بوقوع حادث انهيار كتلة حجرية على الصيادين بمنطقة توشكى بمحافظة أسوان، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين انهيار كتلة حجرية على مخيمات الصيادين بمنطقة توشكى مما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة صياد وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لإسعافه، ونقل المتوفى إلى المشرحة العمومية تحت تصرف الجهات المختصة، وتم إزالة آثار الحادث وفرض كردون أمني حول موقع الحادث وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 13 شخصا بحادث تصادم بأسوان

وفي إطار آخر فقد وقع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بمدينة أسوان نتج عنه إصابة 13شخصا بينهم 11 طفلا تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي لإسعافهم.