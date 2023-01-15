سائقان ينهيان حياة شقيقتيهما في الصف بالجيزة

شهدت مدينة الصف بالجيزة جريمة قتل بشعة حيث قام شقيقان «سائقان» باستدراج شقيقتيهما واحتجازهما لمدة 10 أيام ثم قاما بإنهاء حياتهما بالخنق، وبرر المتهمان قيامهما بقتل شقيقتيهما بسبب خلافات بينهما وأنهما قرارا الانتقام منهما، تم ضبط المتهمين ونقل الجثتان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ عن الشقيقين

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي عن «أ.أ» سائق 34 سنة ومقيم عرب الشرفا، وشقيقه «م.أ» سائق 20 سنة على الفور انتقل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث والقوة المرافقة لهما وبالفحص وإجراء مناظرة الجثتين تبين وجودهما بغرفة في طابق أرضي وتم نقل الجثمانين المستشفى، وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب خلافات بينهما وأنهما قاما باصطحابهما من منزلهما إلى العقار محل الواقعة منذ 10 أيام.

إحالة القضية إلى النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثتان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.