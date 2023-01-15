انطلاق امتحانات الفصل الأول للصف الثاني الثانوي في البحر الأحمر اليوم

انطلقت، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الأول للصف الثاني الثانوي في محافظة البحر الأحمر، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

امتحانات النقل بمدارس الثانوي بالبحر الأحمر

وتابع هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر امتحانات الصف الأول الثانوي، والتي بدأت أمس السبت، للاطمئنان على سير أعمال الامتحان وتوفير سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.

مواصفات ورقة الامتحان

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أن هناك التزام كامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وكذلك بمواصفات الورقة الامتحانية ووضوح الأسئلة، مشيرا إلى التنبيه بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار تعقيم وتطهير اللجان ودورات المياه، حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وشدد «منير» على أهمية الالتزام بنموذج توقيع المقدرين والمراجعين ومحضر توزيع الأسئلة، لافتاً إلى أهمية الدقة ومراعاة تقدير الدرجات أولا بأول.