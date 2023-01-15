مصرع سيدة وموظف في حادثي سير بسوهاج

لقى موظف ثلاثيني وسيدة ستينية مصرعهما في حادث تصادم بسوهاج منفصلين، الأول في حادث تصادم سيارة ميكروباص على الطريق الشرقي، والثاني صدمها «تروسيكل» أثناء عبور الطريق في مدينة طهطا، والثاني

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بورود بلاغين الأول من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد وصول «زهرة. م» 65 عاما، ربة منزل، إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابة بكسر مفتوح أعلى عظمة الساق اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتوفيت حال تلقيها الإسعافات، والثاني من مأمور مركز شرطة دار السلام، بوقوع حادث تصادم ومتوف على الطريق الزراعي الشرقي.

وفاة عجوز صدمها «تروسيكل»

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة المصابة، وبسؤال نجلها، أفاد أنه أثناء سير والدته بناحية دائرة المركز، اصطدم بها تروسيكل، قيادة «إيهاب. ع» 36 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم دائرة المركز، ما نتج عنه إصابتها ووفاتها.

وجرت إزالة آثار الحادث، وإعادة تسيير الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع موظف في تصادم ميكروباص ودراجة نارية

كما انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث على الطريق الشرقي، وتبين أنه أثناء سير ميكروباص قيادة «السيد. م» 30 عاما، سائق يقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية، قيادة «أسامة. ا» 30 عاما، موظف يقيم دائرة مركز دار السلام.

وفاة قائد الدراجة النارية

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرت إزالة آثار الحادث وإعاده تسيير الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.