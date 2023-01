سقوط مفاجئ للاعبة سيرك من ارتفاع 5 أمتار أمام المشاهدين (فيديو)

في فيديو حقق انتشارًا كبيرًا وتفاعلًا، تعرضت لاعبة سيرك للسقوط أثناء إحدى العروض أمام جمهورها من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، وذلك أثناء تقديم فقرة استعراضية، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية».

الواقعة حدثت في سيرك في مدينة تامبيكو المكسيكية، حيث أفلتت يد اللاعبة جونزاليس سوتو من طوق دائري كانت تتعلق به وتستعرض رشاقتها، وارتطمت لاعبة السيرك بالأرض بقوة وسط صيحات الذعر والقلق من الجمهور الحاضر.

وبعد سقوطه اللاعبة «سوتو» لم تتحرك نهائيًا، ليطفئ السيرك أضواءه ويركض زملاؤها مُسرعين لإسعافها واللحاق بها، ونقلت اللاعبة إلى مستشفى في مدينة تامبيكو على الفور لكنها لم تتعرض لأي إصابات قوية من حُسن حظها، وغادرت المستشفى لاحقًا بعد قضاء عدة ساعات بها.

ونشرت إدارة السرك بعد الواقعة بيانًا قالت فيه إن من بين الحضور بالسيرك كانت مُسعفة، قدمت المساعدة والإسعافات الأولية على الفور مما ساعد على تقليل حجم الإصابات: «كان من بين جمهورنا مُسعفة طبية قدمت لها الإسعافات الأولية طواعية.. سنكون ممتنين لها إلى الأبد، كان السقوط دراميًا، ومع ذلك لم تكن هناك كسور أو أضرار داخلية»، وبحسب «سكاي نيوز عربية»، استُكمل السيرك بعد سقوط اللاعبة سوتو مباشرة بشكل طبيعي.

~13.01.2023

Tampico, Tamaulipas, Mexico. A circus acrobat fell from a height of more than 5 meters. The girl did not have any fracture. pic.twitter.com/R2hFkYUt1C