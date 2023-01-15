سيارات ألماني وياباني وصيني بأقل من 200 ألف جنيه.. اعرفها

قال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إنّ سوق السيارات المستعملة شهدت استقرارًا في الأسعار، بسبب قيام القطاع الخاص بافتتاح مصانع تجميع للسيارات من العلامات التجارية الألماني.

أسعار السيارات اليوم

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن السيارات قوة المحرك أقل من 1600 سي سي، بناقل حركة أتوماتيكي إضافة إلى وجود تكييف بالسيارة، وسعرها لا يتجاوز 200 ألف جنيه.

استعرض عضو رابطة تجار السيارات أنواع عدد من السيارات الألماني والكوري والصيني والياباني، التي يتم تداولها في السوق المصرية.

سوق السيارات المستعملة

مرسيدس C 180 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 151 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 133 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 166 ألف جنيه.

تويوتا أفنسيس 2006

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 151 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 143 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 157 ألف جنيه.

بريليانس frv كروس 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 151 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 141 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 166 ألف جنيه.

فولكس فاجن جولف 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 153 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 133 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 166 ألف جنيه.

هوندا HRV 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 153 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 149 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 162 ألف جنيه.

بي واي دي F3 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 153 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 143 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 162 ألف جنيه.

دايهاتسو جران ماكس 2014

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 153 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 152 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 157 ألف جنيه.

بي واي دي L3 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 153 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 143 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 171 ألف جنيه.

شيري إنفي 2018

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 153 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 130 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 176 ألف جنيه.