طرح 7013 قطعة أرض إسكان متوسط في 4 مدن جديدة بالصعيد.. اعرف سعر المتر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح كراسة الشروط الخاصة بحجز 7013 قطعة أرض للإسكان المتوسط ضمن المرحلة الثالثة، بمدن بني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة، على أن يتم التخصيص بأسبقية الحجز.

مدينة بني سويف الجديدة

وتضمن الطرح 419 قطعة أرض في منطقة الحي السابع الاجتماعي للمجاورات (2-3)، ومساحة القطعة 209 أمتار، وسعر المتر 1720 جنيها، وتاريخ الاستلام يوم 31 ديسمبر المقبل.

مدينة أسيوط الجديدة

تضم مدينة أسيوط الجديدة 1247 قطعة، منها 418 قطعة بالتوسعات الشمالية الغربية في الحي الخامس المجاورة 1-2-3، بمساحات تبدأ من 199 حتى 218 مترا، وسعر المتر 2015 جنيها، والتسليم في 31 ديسمبر من العام الجاري.

كما تضم المدينة أيضًا 255 قطعة أرض بمنطقة 375 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية، بمساحات 206 أمتار للقطعة، وسعر المتر 2015 جنيها جاهز للتسليم.

وكما يشمل الطرح منطقة 85 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية بـ483 قطعة، تتراوح مساحتها من 259 حتى 276 مترا، وسعر المتر من 1630 حتى 2015 والتسليم في 31 ديسمبر 2023.

وفي منطقة 100 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية سيتم طرح 91 قطعة جاهزة للتسليم، بمساحات 245 مترا للقطعة، وبسعر المتر 2015 جنيها، و276 مترا للقطعة، بسعر 1630 جنيه للمتر.

مدينة سوهاج الجديدة

ويشمل الطرح منطقة التوسعات الجنوبية مجاورة 22-23-24-25 لعدد 1388 قطعة، بمساحات 209 أمتار للقطعة، بسعر المتر 1915 جنيها، و276 مترا بسعر 2245 جنيها للمتر، والتسليم في 31 ديسمبر 2023.

وتضمن الطرح أيضًا مجاورة 45- 46-47-48- 49 لعدد 3411 قطعة، بمساحات 209 أمتار للقطعة بسعر المتر 1915 جنيها، و276 مترا بسعر 2245 جنيها للمتر، والتسليم في 31 ديسمبر من العام الجاري.

مدينة قنا الجديدة

وشمل الطرح منطقة 600 فدان بالتوسعات مجاورة 1، وبلغ عدد القطع المطروحة 56 قطعة بمساحة 209 أمتار للقطعة بسعر المتر 1840جنيها، والتسليم في 31 ديسمبر المقبل، ومجاورة 2 بـ492 قطعة، بمساحة 209 أمتار للقطعة، بسعر المتر 1840 جنيها، والتسليم في 31 ديسمبر المقبل.