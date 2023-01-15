حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج المخدرات في الإسماعيلية.. تجار جملة

أمرت نيابة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة على نشاط واسع، من خلال توزيعها على صغار التجار بدائرة المدينة ومركز القنطرة.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم من هيروين ومخدر الشابو وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الخاصة بنشاطهم على مدار الفترة الماضية.

التحريات: عناصر خطرة ولها سجل إجرامي

وذكرت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، أن المتهمين من العناصر الإجرامية الخطرة، والتي تروج للهيروين والشابو علي نشاط واسع بأسعار الجملة على صغار التجار.

وأكدت التحريات، أن اثنين من المتهمين لهما سجل إجرامي، وسبق اتهامهما في قضايا حيازة واتجار في المواد المخدرة، وسبق حبسهم خلال السنوات الماضية.

ضبط 3 كيلو هيروين وشابو بـ3 ملايين جنيه

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأمن المركزي، في ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام، وكمية كبيرة من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 500 جرام، ومبلغ مالي من حصيلة البيع وهواتف محمولة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو ثلاثة ملايين جنيه تقريباً، فيما اعترف المتهمون بعد مواجهتهم بالمضبوطات والتحريات بحيازة المخدرات بغرض الاتجار.

محام: العقوبة قد تصل للمؤبد

وقالت آية عبد السلام، محامية، إن محكمة الجنايات في الفترة الحالية تصدر أحكاما صارمة في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، لما تمثله من خطر على المجتمع.

وأضافت، أن المتهمين قد يواجهون عقوبة مشددة لوجود سجل جنائي لهم، وسبق اتهامهم ومحاكمتهم في قضايا اتجار سابقة، وهو ما يشير إلى عدم رأفة المحكمة بهم.