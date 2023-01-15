والد مندوب مبيعات لقي مصرعه بالدقهلية: «ضهري اتكسر».. وأطالب بالقصاص العادل

دخلت أسرة شاب قُتل وسُرقت بضاعته في إحدى القرى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في حالة انهيار، وذلك عقب إنهاء إجراءات دفنه وتشييع جثمانه بمسقط رأسه في مقابر عزبة سعيد يكن بقرية ميانة بمركز إهناسيا، غرب محافظة بني سويف.

تفاصيل العثور على جثة شاب مقتول في الدقهلية

تعود تفاصيل الواقعة إلى عثور أهالى قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على جثة شاب مُبلغ باختفائه قبل 5 أيام، مقتولًا بعد سرقة بضاعته، حيث كان يعمل مندوب مبيعات لبيع البطاطبن وأجهزة العرائس بالتقسيط على تروسيكل خاص بأحد الشركات الخاصة.

وتبين أن المجني عليه من أبناء عزبة سعيد يكن بقرية ميانة بمركز إهناسيا غرب بني سويف ، وأنه يدعى عبد الرحمن سيد سالم، 17 عامًا، كان يعمل فى بيع البطاطين والمفروشات بالقسط لدى إحدى الشركات، وأُبلغ باختفائه منذ 5 أيام بالبضاعة، وحررت أسرته بلاغًا بذلك، قبل أن يتم العثور عليه مقتولًا.

والد المجني عليه: كلمني قبل وفاته بساعات للاطمئنان علينا

وقال سيد سالم، والد المجني عليه، والذي دخل في حالة حزن وتحدث منهارًا، «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده، كان بيساعدني في مصاريف البيت، ذراعي اليمين، عمره ما جاب سيرة حد ولا زعل حد منه، كان بيسعي على أكل عيشه، ومتغرب في بلاد تاني، شغال مندوب مبيعات لأجهزة العرائس بالتقسيط، موته قطع فينا وظهري اتكسر».

وتابع «اتصل بي هاتفيًا قبل وفاته بساعات للأطمئنان علينا جميعًا، وكأنه كان يعلم بوفاته، وتحدث إلى والدته واطمئن عليها، وطلب منها الدعاء لها كعادته، وربنا يعوض علينا، ولا نطلب إلا القصاص من قاتله الذي أنهى حياته وسرق بضاعته».

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا بالعثور على جثة شاب مقتولًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى المشرحة، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى نقله إلى مسقط رأسه في محافظة بني سويف وتشييع جثمانه وسط حالة من الحزن.