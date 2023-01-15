مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بحري مدخل منفلوط، في زمام مركز القوصية في محافظة أسيوط.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بحري مدخل منفلوط، في زمام مركز القوصية في محافظة أسيوط.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة القوصية، وسيارات الاسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الصحراوي الغربي بحري مدخل منفلوط، في زمام مركز القوصية في محافظة أسيوط، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 25 آخرين.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية، ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث.