متابعة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم مجانا على النايل سات، أمر يشغل بال الكثير من متابعي كأس السوبر الأسباني (الكلاسيكو) في مباراته المرتقبة أمام فريق ريال مدريد، ولهذا تزداد عمليات البحث عبر المرحكات العالمية المختلفة، واستمرارار لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم مجانا على النايل سات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم مجانا على النايل سات

ووفق المعلن فإنه يمكن متابعة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم مجانا على النايل سات عبر قناة السعودية الرياضية ssc sports، الحاصلة على حقوق بث الكلاسيكو الإسباني، وتنطلق المباراة الهامة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد القنوات السعودية الرياضية Ssc Sports

ونوضح من خلال السطور التالية تردد قنوات ssc نايل سات، والتي جاءت كالتالي:

تردد Ssc Sports القمر الصناعي النايل سات

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc عبر القمر الصناعي العربي عرب سات

ويمكن أيضا ضبطها وتحميلها من خلال ضبط بيانات التردد التالي:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

وتقدم مجموعة قنوات ssc، باقة متنوعة من البطولات المحلية والإقليمية الأسيوية وكذلك الدولية والتي أطلقت منذ أكثر من عامين، وتقوم ببث عدد كبير من البطولات المحلية والعالمية، وأيضا الدوري السعودى للمحترفين، كما تقوم ببث مباريات كأس الملك السعودي، وأيضا كافة مباريات كأس السوبر السعودي، وعلى المستوى القاري، حصلت على حقوق البث الحصرية لكلا من دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الأسيوي.