مؤرخ فني يروي كواليس «سلفني 3 جنيه»: الفيلم كان كله إصابات

قال محمد شوقي، مؤرخ فني، إن «سلفني 3 جنيه» من الأفلام الجماهيرية والأكثر نجاحًا للفنان علي الكسار على الأطلاق، وكان بداية سينما الشباك، مشيرًا إلى أن مخرج الفيلم توجو مزراحي كان ينزعج من الفنان علي الكسار كونه كان يحضر بعض أفراد أسرته، إلى جانب كل أعضاء فرقته المسرحية في أثناء التصوير بسبب حبه الشديد لهم.

صدام بين صُناع الفليم وأحد المهن الطبية

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن فيلم «سلفني 3 جنيه» كان أول صدام يحدث في تاريخ السينما المصرية بين صُناع الفليم وأحد المهن الطبية من خلال قيام بعض أطباء الأسنان بتقديم شكوى ضد هذا الفليم بسبب تشويه صورة طبيب الأسنان في شكل كاريكتيري.

إصابة الفنان علي الكسار بضربة طائشة أثناء التصوير

وأشار المؤرخ الفني، إلى أن مشهد حلبة المصارعة في آخر فيلم «سلفني 3 جنيه» كان حقيقيا، إذ إن المُصارع كان بطلا بالفعل وليس ممثلا وضرب الفنان علي الكسار بشكل واقعي وليس تمثيليا، موضحًا أن المُصارع أصاب الفنان علي الكسار بضربة طائشة أدت إلى توقف تصوير الفيلم لمدة 3 أيام.

وتابع بأن فيلم «سلفني 3 جنيه» كان كله إصابات، إذ إن مشهد وقوع الفنان علي الكسار من على الدراجة أثناء توصيل أولاده كان حقيقيا، كما أن المُصارع ضرب الممثلة ذكية إبراهيم التي كانت تقوم بدور حماة الفنان علي الكسار، أثناء التصوير بشكل حقيقي.