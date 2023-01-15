مصدر مقرب من جيرمي رينر يكشف تفاصيل حالته الصحية

يواصل الممثل الأمريكي جيرمي رينر عملية التعافي بعد تعرضه لحادث أول أيام العام الجديد، والذي تسبب في إصابات خطيرة نقل إثرها إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية عاجلة، وشارك جمهوره عبر حسابه على «إنستجرام»، مقطع فيديو لنفسه أثناء نقله على السرير المتحرك إلى غرفة بواسطة ممرضة لإجراء فحص طبي، معلقا: «أتمنى لكم جميعًا ليلة خاصة جدًا».

وكشف مصدر مقرب من جيرمي رينر، تفاصيل حالته الصحية، والذي أكد أنه يتحسن بشكل جيد، لكن ما زال أمامه وقت طويل للتعافي بصورة كاملة، متابعا: «جيريمي يحرز تقدمًا إيجابيًا»، بينما قالت شقيقته «إذا كان أي شخص يعرف جيريمي، فهو مقاتل ولا يعبث، إنه يسحق كل أهداف التقدم، ل يمكننا الشعور بإيجابية أكثر بشأن الطريق الذي ينتظرنا»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

جيرمي رينر يشارك الجمهور رحلة تعافيه

تم نقل الممثل إلى المستشفى يوم 1 يناير الجاري، جواً إلى مركز طبي محلي، حيث كان يعانى من «صدمة حادة في الصدر وإصابات في العظام» بحسب بيان صادر عن ممثله الإعلامي، وخضع لعملية جراحية طارئة في اليوم التالي.

ونشر «رينر» أول صورة له لطمأنة الجماهير على حالته، في 3 يناير، حيث نشر صورة له على سرير، ووجه رسالة شكر لكل أصدقاءه وجمهوره، قائلا: «أشكركم جميعًا على كلماتكم الرقيقة»، وبعد يومين شارك مقطع فيديو لشقيقته وهي تقوم بتدليك رأسه بينما يضحك، كانت والدتهما تنظر لهما، معلقا: «لحظة منتجع صحي لرفع معنوياتي»، وفي 6 يناير، نشر صورة يظهر فيها وهو محاطاً بطاقم المستشفى إلى جانب رسالة امتنان، «شكرًا لفريق العناية المركزة الطبي الشهير على بدء هذه الرحلة».