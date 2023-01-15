مصدر بالمتحف المصري الكبير عن حفل الافتتاح: سيكون أسطوريا ويبرز عظمة الأجداد

أكد مصدر مسؤول بالمتحف المصري الكبير، أن حفل افتتاح المتحف سيكون أسطوريا، ليبرز عظمة الأجداد وتفرد الأبناء.

ونفى المصدر ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيكون يوم 20 يناير الجاري، بحفل يقوده المايسترو نادر عباسي.

الحفل الأعظم في التاريخ

وقال المصدر إن الحفل المنتظر سيكون الأعظم في تاريخ الاحتفالات التي يشهدها صرح أثري، ليس في مصر فقط بل في العالم، إذ ستقام احتفالات تستمر لعدة أيام يشهدها العالم كله عبر وسائل الإعلام العالمية، بحضور قادة وملوك ورؤساء العالم، وستضيء الاحتفالات سماء المنطقة الأثرية الأعرق والأهم في العالم، في حدث من المتوقع أن يكون خلال الستة أشهر المقبلة، واستمر الإعداد له نحو عامين، من لجنة يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و12 وزارة، عكفت خلال تلك المدة على الإعداد لهذا الحدث الضخم الذي لن يتكرر.

20 يناير .. أول حفل جماهيري

وتابع المصدر: «يسبق الافتتاح العديد من الفعاليات، التي ستكون بمثابة تمهيد للحدث الأكبر، وحتى فبراير المقبل، سيكون المتحف على موعد مع 14 فعالية كبرى، بين مؤتمرات وفعاليات احتفالية جماهيرية وعروض أزياء وحفلات أوركسترا، بدأت بالفعل بحفل دار أزياء «ديور» العالمية، ومن بعدها انهالت عروض دور الأزياء العالمية والمؤسسات الدولية لإقامة احتفالات مماثلة».

وأضاف أنه سيقام أول حفل جماهيري يوم 20 يناير الجاري، وهو الأول من نوعه لأوركسترا سيمفوني بقيادة المايسترو نادر عباسي، والسوبرانو العالمية فاطمة سعيد.