سيارات مستعملة أقل من 250 ألف جنيه موديلات حديثة.. اعرفها

قال بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إنّ راغبي شراء السيارات في مصر، يبحثون عن السيارات الياباني والكوري والالماني بسبب توافرها في السوق، وبسببب السعر المتداول في سوق السيارات المستعملة.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن»، أسعار عدد من السيارات التي يتم تداولها في السوق المصرية.

أسعار السيارات المستعملة

مرسيدس E 200 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 201 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 190 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 219 ألف جنيه

ايسوزو دى ماكس 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 201 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 190 ألف جنيه

أعلى سعر للسايرة في السوق المحلية: 209 آلاف جنيه

سوق السيارات في مصر

ايسوزو دي ماكس 2008

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 201 ألف جنيه

أقل سعر للسايرة في السوق المحلية: 185 ألف جنيه

اعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 209 آلاف جنيه

كيا فورتي 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 201 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 190 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 209 آلاف جنيه

شيفروليه بيك أب 2012

متوسط سعر السايرة في السوق المحلية: 201 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية:190 ألف جنيه

أعلى سعر للسايرة في السوق المحلية: 209 آلاف جنيه

شيفروليه كروز 2013

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 201 ألف جنيه

أقل سعر للسايرة في السوق المحلية: 190 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 219 ألف جنيه

هيونداي فيرنا 2018

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية:201 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 185 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 228 ألف جنيه

مرسيدس E 240 2000

متوسط سعر السايرة في السوق المحلية: 202 ألف جنيه

أقل سعر للسايرة في السوق المحلية: 190 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 209 آلاف جنيه