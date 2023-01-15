سيارات مستعملة أقل من 250 ألف جنيه موديلات حديثة.. اعرفها
كتب:
أحمد عبد اللطيف
07:03 م | الأحد 15 يناير 2023
سوق السيارات المستعملة
قال بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إنّ راغبي شراء السيارات في مصر، يبحثون عن السيارات الياباني والكوري والالماني بسبب توافرها في السوق، وبسببب السعر المتداول في سوق السيارات المستعملة.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن»، أسعار عدد من السيارات التي يتم تداولها في السوق المصرية.
أسعار السيارات المستعملة
مرسيدس E 200 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 201 ألف جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 190 ألف جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 219 ألف جنيه
ايسوزو دى ماكس 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 201 ألف جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 190 ألف جنيه
أعلى سعر للسايرة في السوق المحلية: 209 آلاف جنيه
سوق السيارات في مصر
ايسوزو دي ماكس 2008
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 201 ألف جنيه
أقل سعر للسايرة في السوق المحلية: 185 ألف جنيه
اعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 209 آلاف جنيه
كيا فورتي 2011
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 201 ألف جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 190 ألف جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 209 آلاف جنيه
شيفروليه بيك أب 2012
متوسط سعر السايرة في السوق المحلية: 201 ألف جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية:190 ألف جنيه
أعلى سعر للسايرة في السوق المحلية: 209 آلاف جنيه
شيفروليه كروز 2013
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 201 ألف جنيه
أقل سعر للسايرة في السوق المحلية: 190 ألف جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 219 ألف جنيه
هيونداي فيرنا 2018
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية:201 ألف جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 185 ألف جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 228 ألف جنيه
مرسيدس E 240 2000
متوسط سعر السايرة في السوق المحلية: 202 ألف جنيه
أقل سعر للسايرة في السوق المحلية: 190 ألف جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 209 آلاف جنيه