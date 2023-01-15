عايشة عثمان تطرح أغنية «بومبة».. وتستعد لبرنامج ومسلسل

طرحت الفنانة والإعلامية عايشة عثمان، أغنية جديدة باسم «بومبة» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وصورت عايشة الأغنية بطريقة الفيديو ليركس.

أغنية بومبة، كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، ميكس وماستر ماهر صلاح، وتعد خامس أغنيات عايشة بعد طرحها 4 خلال 2022، لتستكمل بها مسيرتها الغنائية في العام الجديد.

أغنية بومبة كلمات وألحان محمد يحيى

ظهرت عايشة في الأغنية بمظهر فتاة في سن المراهقة، تعرضت لخداع من حبيبها.

وتذاع أغنية بومبة على عدد من الإذاعات المصرية والعربية لتكمل بذلك عايشة عثمان 5 أغنيات مطروحة من ألبومها تمهيدا لطرح أخرى خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن عايشة عثمان تخوض خلال 2023 تجارب إعلامية وفنية جديدة، وذلك من خلال برنامج «فيلا عايشة» الذي تبدأ تصويره مطلع فبراير، كما تخوض تجربة تمثيلية جديدة من خلال المشاركة في مسلسل مصري جديد مع المخرج جميل المغازي، ويعرض خلال موسم دراما رمضان 2023.