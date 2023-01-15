الباز يحيي ذكرى ميلاد عبدالناصر الـ105: تعرض لأكبر عملية تشويه في التاريخ

أحيا الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الـ105، الذي ولد في 15 يناير 1918.

وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «يظل جمال عبد الناصر في الذاكرة المصرية رمز للمصري البسيط اللي وصل وبقى رئيس جمهورية، ثم انحياز للمواطن طول الوقت».

وأضاف محمد الباز، أن المصريين يحملون حتى الآن معزة ومحبة وتقدير للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حتى المختلفين معه.

ولفت إلى أن الرئيس الراحل تعرض لأكبر عملية تشويه في التاريخ من جماعة الإخوان، متابعا: «الرئيس بشر بيعمل مشروعات وأفكار الظروف ممكن تبقى معاه أحيانا لا، ومن الممكن أن تختلف مع عبد الناصر، لكن لا تختلف عليه».

وأشار الباز، إلى أن عبد الناصر لم يبدأ بالصدام مع جماعة الإخوان، ولكنهم بدأوا بمحاولة اغتياله مرتين، الأولى في 1954، والثانية 1965.