أستاذ اقتصاد: أزمة تكاليف المعيشة «مركبة» وتمس كل دول العالم

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاقتصاد، إن ارتفاع تكاليف المعيشة مسألة تتضرر منها كل دول العالم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة التمويل على المستوى الدولي وتكلفة تأمين البضائع المتداولة بفعل ارتفاع معامل المخاطر، إلى جانب مشكلات سلاسل الإمداد ومواني الشحن، وهذا كان له أثر سلبي على القدرة الشرائية لكل مواطني العالم، وبالتالي تزداد نسب الفقر.

الآثار السلبية لزيادة معدلات التضخم

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم هشام عبدالتواب ودعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن زيادة معدلات التضخم مع ارتفاع الأسعار يحجم الطلب ويخفض القدرة الشرائية ويضعفها، وبالتالي يتقلص الإنتاج، مما يؤدي إلى تقليل نسب العمالة بالشركات والمؤسسات المختلفة، ومن ثم خفض مستويات الدخول، مشيرًا إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار مشكلة مركبة وليست ذات بعد واحد.

الأزمة الروسية الأوكرانية حرب تكسير عظام

وتابع أستاذ التمويل والاقتصاد: «نحن نسبح في المحيط مع تزايد شدة الأمواج وليس حمام سباحة، إلى جانب وجود البعض الذي يزيد من حدة الأمواج»، مشيرًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية حرب تكسير عظام منذ اليوم الأول بين روسيا وأمريكا، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يساند الولايات المتحدة وأوكرانيا والآن يدفع ثمنا كبيرا للغاية، إذ تواجه دوله مشكلات كبيرة للغاية مثل بريطانيا وفرنسا، وهذا ما يؤكد على تأثر الاقتصاد العالمي بالظروف الجارية والأزمات العالمية المتتالية.