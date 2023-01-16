خطوة بخطوة.. كيف تحصل على خصومات من برنامج «فاتورتك حمايتك وجايزتك»

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية التشغيل التجريبي لبرنامج «فاتورتك حمايتك وجايزتك» الذي يتيح حوافز ومزايا للمواطنين عند تلقي الفاتورة أو إيصال الشراء سواء لسلعة أو الحصول على خدمة، وتسعى هذه الخدمة أن يأخذ الشخص حقه.

يمكن للمواطن الحصول على حقه في تلقي الفاتورة أو الإيصال والتمسك بذلك، ومن خلال ذلك يُقدم له حوافز على الفواتير، حيث إن هذا الأمر يتم تطبيقه في العديد من دول العالم لتحفيز الشخص على طلب الفاتورة أو الإيصال.

ونرصد في السطور التالية آلية تطبيق برنامج «فاتورتك حمايتك وجايزتك» خلال مرحلة التشغيل التجريبي وكيف تحصل على خصومات عند كل عملية شراء؟ بحسب الصحفة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية.

آلية تطبيق برنامج «فاتورتك حمايتك وجايزتك»

في البداية يطلب المواطن من البائع عند شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة بالأماكن المشاركة في هذه المرحلة وهم 5 مولات «مول العرب، مول كايروفيستيفال، مول مصر، مول سيتى ستارز، مول سيتي سنتر»، الفاتورة أو الإيصال.

وبعد ذلك يعمل التاجر الممول أي الكاشير كما يطلق عليه، بإرسال رسالة مجانا من رقم الهاتف المسجل على المنظومة تضم رقم التليفون المحمول للمواطن وقيمة الفاتورة أو الإيصال على الرقم «9119» الخاص بالمنظومة، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

كيف تحصل على خصومات عند كل عملية شراء؟

يعمل النظام على إرسال رسالة نصية تحمل اسم ETA Rewards، تحتوي على كود تأكيد للمواطن وتفاصيل الشراء على سبيل المثال: «لقد قمت بشراء من (اسم المتجر والفرع) بقيمة مبلغ (...) لتأكيد المعاملة ارسل كود التأكيد على 9119 مجانا».

ويقوم المواطن بإرسال كود التأكيد على الرقم المختصر 9119، وبعد ذلك يستقبل رسالة نصية من ETA Rewards تشمل كود الخصم الخاص به، وتاريخ الصلاحية له، ورابط يضم أسماء تجار الهدايا للحصول على هذا الخصم.

وفي حال وجود أي استفسارات يمكن للمواطن الاتصال على رقم 16395.