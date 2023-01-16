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«أمن المنافذ» يضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية في يوم واحد 

كتب:

محمد بركات
12:28 م | الإثنين 16 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1556) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (22) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (279) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (9) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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