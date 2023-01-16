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ضبط كميات من «الهيدرو» و«الحشيش» مع مسجل خطر في شمال سيناء

كتب:

محمد بركات
12:39 م | الإثنين 16 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكّن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجرامًا – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلوجرام - مبلغ مالي - سلاح أبيض سكين - هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه، إذ تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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