ضبط كميات من «الهيدرو» و«الحشيش» مع مسجل خطر في شمال سيناء

تمكّن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجرامًا – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلوجرام - مبلغ مالي - سلاح أبيض سكين - هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه، إذ تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.