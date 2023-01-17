أسعار الفاكهة في محلات التجزئة وسوق العبور اليوم الثلاثاء

كشف سوق العبور، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن جميع أسعار الفاكهة والخضروات، التي سجلت استقرارا اليوم عند نفس القيمة التي سُجلت منذ مطلع العام الجاري.

ونظرا لاهتمام الناس بشراء بعض الأصناف من الفاكهة، نعرض فيما يلي أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 17 يناير الجاري وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، كما يلي:

الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

الجوافة في العبور بين 6 و7 جنيهات.

العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

ووفقًا لجولة «الوطن»، في الأسواق المختلفة سجّلت أسعار الفاكهة اليوم، تباينا في الأسواق، كما يلي:

تراوح سعر الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

كما تراوح سعر البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

بينما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيهًا.

وسجل كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

فيما تراوح سعر الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

بينما سجل البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

كما سجل كيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.