القبض على 25 متهما بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 21 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهمًا لـ10 منهم معلومات جنائية.

كما تمّ تنفيذ 4123 حكما قضائيا، إلى جانب ضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.