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القبض على 25 متهما بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

كتب:

محمد بركات
12:49 م | الإثنين 16 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 21 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهمًا لـ10 منهم معلومات جنائية.

كما تمّ تنفيذ 4123 حكما قضائيا، إلى جانب ضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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