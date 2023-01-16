المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج المخدرات في حلوان

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدري الحشيش والهيروين بغرض التعاطي والاتجار في حلوان.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، الرؤساء بالمحكمة، وأمانة سر معتز مدحت وهاني شحاتة.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 3207 لسنة 2022 جنايات قسم 15 مايو، أنّ المتهم عامل، أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر، كما أحرز بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الحشيش، وشفرة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عثر بحوزته على قطعتين لجوهر الحشيش

وشهد معاون مباحث قسم 15 مايو، بأنّ تحرياته أكدت اتجار المتهم في المواد المخدرة، ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين لجوهر الحشيش المخدر ولفافات جوهر الهيروين المخدرة وشفرة، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.