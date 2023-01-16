مدير «السن المدرسي» بالصحة: نركز على الأطفال والشباب حتى 24 عاما

قال الدكتور جمال الكاشف، مدير عام الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين بوزراة الصحة، إن الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين تنتمي لقطاع الرعاية الصحية والتمريض، وتستهدف الأطفال من سن 4 سنوات حتى 18 بالمدارس، أما كبرنامج شباب ومراهقين تستهدف الفئات العمرية من 10 سنوات حتى 24 سنة.

برنامجان في الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي

وأضاف «الكاشف»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين تتعامل من خلال برنامجين هامين، الأول الصحة المدرسية، أما الثاني الشباب والمراهقين، مشيرًا إلى أن المنشآت التعليمية وصلت لأكثر من 55 ألف منشأة، بالإضافة إلى 25 مليون طالب منقسما لقطاعين الريفي والحضر.

الإدارة العامة تختص بالقطاع الريفي للطلاب

وأشار مدير عام الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين بوزراة الصحة، إلى أن الإدارة العامة تختص بالقطاع الريفي للطلاب أما التأمين الصحي يهتم بقطاع الحضر، موضحا أن الإدارة العامة تقدم خدمات وقائية واحترازية علاوة على الفحص الطبي الدوري الشامل والتطعيمات، إلى جانب الخدمات التوعوية وتثقيف الطلاب بكل ما يتجدد حول مختلف الأمراض سواء كانت مُعدية أو مزمنة داخل المنشأت التعليمية.

وتابع: «لدينا أطباء وتمريض مُدربين على خدمات الصحة المدرسية سواء كانت وقائية أو علاجية أو تأهيلية داخل المنشأت التعليمية»، مشيرًا إلى أنه يجري عمل فحص طبي شامل في بداية كل عام دارسي منها الإجراء الوقائي، إلى جانب متابعة خدمات التوعية والتثقيف وعزل الطالب المشتبه في إصابته بغرفة العزل المتواجدة بكل المنشأت التعليمية.