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«هوانم القاهرة القديمة»

كتب:

 آية المليجى
تصوير:

فادى عزت
09:24 م | الإثنين 16 يناير 2023
القاهرة القديمة

القاهرة القديمة

«الوطن» تكشف أسرار وحقائق حول سيدات خلدن أسماءهن على بيوت أثرية خلال عصور مختلفة

لا تزال القاهرة القديمة تخطف أنظار زوارها بعراقتها وأصالتها التى تزداد كلما تقدم بها العمر، وفى جولة جديدة كشفت أسراراً عديدة، تزداد الحكايات تشويقاً كلما وطئت قدماك معالمها الخالدة. والحكاية هذه المرة كانت عن بيوت أثرية سكنتها نساء وعشن بداخلها لمدة طالت أو قصرت، وربما كان الغموض يحوم حول هؤلاء النسوة وما ذكره التاريخ فى رواياته، متحدثاً عن مكانتهن المرموقة التى حصلن عليها فى تلك الحقبة التاريخية. «الوطن» قامت بجولة داخل البيوت الأثرية النسائية، المميزة بتفاصيلها المعمارية، والمختلفة عن باقى المبانى الأثرية، كاشفة عن هوية هؤلاء السيدات، وكيف لعبت بهنَّ الأقدار لتخلد أسماءهن على البيوت التى تعددت مصائرها، لتزداد جمالاً فى أعين زوارها، وتمدهم بمعلومات تبقى خالدة فى أذهانهم.

 

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بقلم  آية المليجى