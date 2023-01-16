عميد «أسنان القاهرة»: إطلاق قوافل للكشف على المواطنين في مختلف القرى

قال الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه زمام الأمور يهتم بتوفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف المجالات، لذا كلية الأسنان لها دور فعال في إطلاق قوافل طبية وتوفير الكشف والفحص للمواطنين في مختلف القرى.

مركزان لعلاج الأسنان في جامعة القاهرة

وأضاف هشام عبدالحكم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن كلية الأسنان بجامعة القاهرة لها فرعين؛ الأول في الشيخ زايد، والثاني بقصر العيني، ويتم تحويل العديد من الحالات المرضية التي تحتاج إلى عملية جراحية أو تدخل عاجل لأحد المركزين وفقا للمكان الجغرافي الأقرب للمواطن لعدم تحمله أي مشقة.

القوافل الطبية

وأوضح عميد طب الأسنان، أن القوافل الطبية التي تدشنها الكلية يشارك في متخصصين على أعلى مستوى وتقديم الكشف والعلاج للمواطنين، متابعا: «كلية الأسنان أطلقت العديد من المبادرات المختلفة التي تساعد على التحول الرقمي وتتماشى مع تغيرات المناخ الحالية، ومن أولى الكليات التي تطبق معايير معينة للتحول المناخي».

تصنيع وزراعة أسنان مصرية

وأردف هشام عبدالحكم، أن الإنسان المصري لديه ذكاء فطري والكوادر الطبية المختصة في مجال الأسنان، كما أن إطلاق مكتب التحول الصناعي يساعد على تطوير الأطباء واستخدام الأبحاث العلمية التي يقوم بها الباحثون وتحويل الأفكار إلى مواد مصنعة تستخدم في علاج المرضى، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع هيئة الدواء يتم العمل على تصنيع وزراعة أسنان مصرية وطربوش للأطفال في ظل أزمة الدولار الحالية.

وكشف عميد كلية الأسنان، أن المؤتمر الذي سيعقد 24 يناير الجاري، يشهد حضور 25 عالما أجنبيا للحديث عن التحول الرقمي والاصطناعي والوقوف على آخر التطورات في مجال طب الأسنان.