«الجبالي»: 7 آلاف متطوع يتعاونون معنا لإعادة المفقودين إلى ذويهم

تعددت القصص التى يتبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعى عبر صفحاتهم الشخصية من وقت لآخر وتحكى عن إعادة أشخاص مفقودين إلى أهاليهم بعد سنوات طويلة من الغياب، وفى هذا الحوار يوضح رامى الجبالى، مؤسس الصفحة على موقع «فيس بوك»، تفاصيل مهمة حول قصص عودة المفقودين.

ما دور «السوشيال ميديا» فى خدمة المجتمع بشكل عام؟

على الرغم من سلبيات منصات التواصل الاجتماعى، إلا أنها ونظراً للتطور التكنولوجى الرهيب وتزايد عدد مستخدميها باتت تلعب دوراً كبيراً وفعالاً فى خدمة المجتمع وتوجيهه، مثل إطلاق حملات لجمع التبرعات، أو مبادرات لتقديم مساعدات مادية للمحتاجين، إلى جانب دورها فى إصلاح بعض الأخطاء البارزة فى الشارع من خلال تسليط الضوء عليها بشكل منظم ولائق حتى يتم التعامل معها.

صاحب «أطفال مفقودة»: أسستها مع زوجتى منذ 8 سنوات و«السوشيال ميديا» لها دور مهم فى خدمة المجتمع

حدِّثنا عن بداية صفحة «أطفال مفقودة» والهدف منها.

- أسست وزوجتى صفحة «أطفال مفقودة»، على موقع التواصل الاجتماعى منذ 8 سنوات، بهدف استغلال قوة «السوشيال ميديا» بشكل إيجابى من خلال البحث عن الغائبين ولمّ شملهم بأحبابهم، وفى الوقت الذى ازدادت فيه ثقة الناس فى الصفحة زاد عدد المتابعين لها، وانضم إلى هذه المهمة 7 أفراد آخرين، إلى جانب 7 آلاف شخص متطوع يمدون يد العون لأسر فُطرت قلوبهم على فقد أحبابها.

وكيف يتم التأكد من صدق الحالات؟

- لدىّ أشخاص مسئولون عن مراجعة التواريخ والتأكد منها، وحتى نتمكن من تحديد عُمر المتغيب حالياً لتحديد دائرة البحث، وهناك أيضاً فريق Copywriter مسئول عن صياغة المعلومات بشكل جيد لنشرها على الصفحة، وعلى الرغم من تفاعل عدد ضخم من المتابعين مع منشورات الصفحة ومشاركتهم فى البحث، فإن دور القائمين عليها لا ينتهى عند هذا الحد، بل يمتد للذهاب إلى دور الرعاية ومراجعة أوراق ومحاضر النزلاء.

هل اقتصر دور صفحة «أطفال مفقودة» على إعادة المفقودين لأهاليهم؟

- بالطبع لا، وإنما امتد أيضاً لتسليط الضوء على بعض سلبيات المجتمع والشارع ولفت النظر إليها لتقويمها وحث الناس على نبذها والبعد عنها، إلى جانب إصلاح الأخطاء الموجودة فى بعض دور الرعاية، مثل سوء المعاملة مع النزلاء وما شابه ذلك من خلال تسليط الضوء عليها أيضاً، فعندما نجد طفلاً أو شخصاً كبيراً مفقوداً فى دار رعاية، نسأله قبل تسليمه لأهله هل كان يُعامل فى الدار بطريقة لائقة أم لا؟ وإذا اشتكى من شىء نبحث الشكوى مع إدارة الدار لإصلاح الخطأ قدر الإمكان.

ما أبرز القصص المؤثرة التى شاركتها إدارة الصفحة مع متابعيها؟

- أبرزها قصة الأم المصرية «رضا» التى التقت بابنها الأردنى «وسام» فى مطار القاهرة بعد 43 سنة من الحرمان، اعتقدت طوالها أن ابنها توفىَّ بينما كان رضيعاً كما أخبرها زوجها الأردنى وقتها قبل انفصالهما وعودتها إلى مصر تجر أذيال الخيبة والحسرة على ابنها المتوفى، والأمر ذاته حدث مع الابن الذى أخبره والده أن والدته توفيت، فعاش سنوات طويلة قانعاً بأنه يتيم الأم، حتى أراد الله برحمته شيئاً آخر وراحت عمة الشاب الأردنى تخبره بأن والدته مصرية ولا تزال على قيد حياة، ليبدأ الابن من وقت سماعه هذه الكلمات رحلة البحث عن أمه مستعيناً بصفحة «أطفال مفقودة» ومتابعيها، حتى جمع الله شملهما من جديد.

إعادة المفقودين

الموضوع يبدأ برسالة استغاثة من الأهل على رسائل الصفحة، وبعدها يتم التواصل تليفونياً مع المبلِّغ، والتأكد من صدق حديثه، وخلو الأمر من أى خلافات أسرية؛ إذ إن قواعد العمل لدى إدارة الصفحة تمنع الدخول فى مثل هذه الأمور، ومن ثَم أخذ كافة البيانات والمعلومات المتاحة حول الشخص المتغيب، من بينها ما يصف الشكل وملامح الوجه، ليتم بعدها بحث صدقها وسلامتها على أيدى متطوعين بالصفحة.