«هتجيلك فلوس وأنت في بيتك».. أعلى عائد لشهادات الادخار بـ7 بنوك

الشهادات الادخارية وحسابات التوفير من الأوعية التي تحرص البنوك على تقديمها للعملاء بأعلى عائد، وبمجموعة من المزايا، خاصة وأنها تلقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في الوقت الحالي، نظرا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عليها من قبل عدد من البنوك.

أبرز 7 شهادات وحسابات توفير

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز 7 شهادات وحسابات توفير جرى رفع العائد عليها بشكل كبير من قبل البنوك:

1- الشهادة البلاتينية الجديدة من البنك الأهلي

- فائدة 25%.

- مدة الشهادة سنة.

- سعر العائد: 25% يُصرف في نهاية مدة الشهادة، و22.5% يُصرف شهريا.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

2 - شهادة طلعت حرب الجديدة من بنك مصر

- مدة الشهادة سنة.

- سعر العائد 25% يُصرف في نهاية مدة الشهادة و22.5% يُصرف شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

3- شهادة جولد السنوية من بنك القاهرة

- سعر العائد 25% يُصرف في نهاية مدة الشهادة و22.5% يُصرف شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

4- شهادة البنك التجاري الدولي CIB الجديدة

- مدة الشهادة: عام ونصف.

- سعر العائد عائد 20% يُصرف شهريا، و22.5% يُصرف عند الاستحقاق في نهاية الشهادة.

- الحد الأدنى للشراء: 100 ألف جنيه، ومضاعفات 1000 جنيه.

5 - شهادة بنك QNB الجديدة

- مدة الشهادة عام ونصف.

- سعر العائد عائد 20% يُصرف شهريا، و 22.5% يُصرف عند الاستحقاق.

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه، ومضاعفاتها.

6- شهادة الادخار الجديدة من البنك الأهلي المتحد

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر العائد 17.25 عائد شهري - و17.50% عائد ربع سنوي - و17.65 عائد نصف سنوي - و18% عائد سنوي.

الحد الأدنى للشراء: 3000 جنيه ومضاعفاتها.

7- حساب التوفير من البنك العربي الأفريقي

- فتح الحساب بحد أدنى 5 آلاف جنيه.

- احتساب العائد بدءا من 50 ألف جنيه رصيد متبقى بالحساب.

- يصل العائد على حساب التوفير الجديد إلى 18% شهريا، و18.66% ربع سنويًا، و19.09 نصف سنويًا، و20% سنويًا.