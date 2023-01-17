ما هو مضاد كلمة أعظم؟.. يبحث عنها طلاب الصف الثالث الإعدادي

أجاب عبدالحميد العسكري، مُدرس لغة عربية، على التساؤل الخاص، بما هو مضاد أعظم التي يبحث عنها طلاب الصف الثالث الإعدادي، مقدماً مجموعة مهمة من النصائح للطلاب حول كيفية الإجابة على معاني ومضادات الكلمات خاصة مع قرب انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وقال عبدالحميد العسكري، لـ«الوطن»، إن مضاد أعظم التي يبحث عنها طلاب الصف الثالث الإعدادي، هو أحقر، موضحاً أن الكلمة على وزن أفعل، وتعني أكبر وأفضل، مؤكداً أنه إذا جاءت في الجملة بمعنى أكبر فيكون مضادها أصغر، وإذا جاءت في الجملة بمعنى أفضل يكون مضادها أحقر.

التفاصيل الكاملة لمضاد كلمة أعظم

وللتغلب على صعوبة إيجاد مضاد الكلمة، قدّم مُدرس اللغة العربية، حلاً بسيطاً قائلاً: «لو فيه مضاد كلمة صعبة نجيب الأول المعنى بعدها من السهل نوصل للمضاد»، لأن بعض الكلمات تحمل أكثر من معنى.

وقدّم عبدالحميد العكسري، مجموعة مهمة من النصائح لطلاب الصف الثالث الإعدادي، قبل انطلاق الامتحانات، أبرزها ضرورة حل نماذج على الامتحانات ومتابعة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأنها تقدم شرحاً مبسطاً حول المقرر الدراسي يفيد في تحقيق مخرجات التعلم بسهولة، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بمراجعة القواعد النحوية بشكل جيد، خاصة وأنها ثواتب لا تتغير.

انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. غداً

وتنظلق غداً الأربعاء، امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بمادة اللغة العربية في مدارس محافظة القاهرة، ورقياً في لجان مؤمنة ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة، ويعقد الامتحان على مستوى المديرية، ووفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للورقة الامتحانية.

تفعيل دور مدير إدارة الخدمات التربوية أعمال الامتحانات

وفي سياق منفصل، عقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعاً مع مديرى إدارة الخدمات التربوية بالمنطقة الشرقية، لمناقشة آليات العمل وتطوير الأداء بالإدارات التعليمية، وتفعيل دور مدير إدارة الخدمات التربوية أعمال الامتحانات والكنترول، وإقامة المعارض فى الوقت المحدد لها، وعقد اجتماعات دورية للمناطق وتدويرها، ومناقشة المشكلات التى تواجه مديرى إدارة الخدمات ومحاولة حلها.