قرعة علنية لتسليم 73 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ وإجراء قرعة علنية للوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بمركز القوصية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص هذه الوحدات للمتقدمين طبقاً للشروط المعلنة والمحددة، وفقاً للقواعد الموضوعة مسبقاً وبشفافية وحيادية تامة.

ولفت «سعد» إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة، والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم ليعيشوا حياة كريمة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة وفقاً للامكانات المتاحة.

تسليم 73 وحدة سكنية

وأضاف محافظ أسيوط أن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة القوصية أجرى قرعة علنية لتسليم 73 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية التي تقع بالوحدات المحلية القروية (المنشأة الكبرى، مير، فزارة) التابعة لمركز القوصية.

جاء ذلك بحضور مصطفى فتحي رئيس مركز ومدينة القوصية، وإبراهيم نظير عضو مجلس النواب وهند جوزيف عضو مجلس الشيوخ ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى التابعة والعشرات من المواطنين، والأسر المتقدمين للقرعة وسط تواجد أمني.

لافتاً إلى استقبال 1700 طلب للحصول على الوحدات السكنية، وتم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والتضامن الاجتماعي لفحص الملفات وطلبات المتقدمين لتحديد المستحقين وغير المستوفين للشروط، مشيرًا إلى إجراء القرعة العلنية لـ 546 ملف مستحق للحصول على الوحدات السكنية في هدوء وقبول تام من الجميع نظراً لشفافية القرعة وعلانيتها لتحديد المستحقين.