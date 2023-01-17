مصرع عامل صدمه قطار ببني سويف.. وخروج مصابي انقلاب تروسيكل من المستشفى

لقي عامل في العقد الثالث من العمر مصرعه، بعدما صدمه قطار، اليوم الثلاثاء، بمزلقان الفنت بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونُقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفن الجثة.

مصرع عامل أسفل عجلات قطار في بني سويف

وتلقى اللواء اسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ عن مصرع عامل في العقد الثالث العمر من العمر بعدما صدمه قطار، أمام مزلقان الفنت بمركز الفشن، ووجه بسرعة انتقال سيارة إسعاف ونقل الجثة إلي المشرحة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة

وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص، أن الشخص المتوفى يدعى سيد ربيع محمد، مقيم مركز مغاغة بمحافظة المنيا، 26 عام، وتم استدعاء سيارة إسعاف نقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، وجرى إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وجاري تحرير محضر بالواقعة و إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وإستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لإستصدار تصريح الدفن، وتسليمه إلي ذويه لدفنه بمقابر العائلة.

خروج مصابي حادث انقلاب تروسيكل في بني سليمان

وفي سياق آخر، صرح أطباء مستشفى بني سويف التخصصي بخروج مصابي حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة «ابني بيتك» في منطقة بني سليمان بمركز بني سويف، والذي أسفر عن إصابة 10 عمال في مصنع للألبان بإصابات خفيفة، ما بين كدمات وسحجات وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي للعلاج.